Кристина Орбакайте на концерте в Тель-Авиве пожелала Алле Пугачевой придумать решение своих проблем

Певица Кристина Орбакайте во время концерта в Тель-Авиве передала привет своей матери Алле Пугачевой и призвала зал похлопать, чтобы «она услышала и дальше что-нибудь придумала», сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Вспоминается фраза, которую когда когда-то очень давно <...> сказала женщина, которая пела, поет и будет петь. Я хочу, чтобы вся злоба людская ушла только в ритмы музыки, а нам с вами осталось только мирное небо над головой и счастливые здоровые дети», - сказала Орбакайте со сцены.

В июне Кристина Орбакайте после массовой отмены концертов в России провела мини-турне по Израилю, завершив его концертом в Тель-Авиве. В среднем, билеты стоили около 7 тысяч рублей, но собрать полные залы у певицы не получилось. Мы также сообщали, что на время гастролей Орбакайте наняла личного телохранителя.

Стоит отметить, что Кристина Орбакайте последние два года была мишенью для критики после отъезда из России Аллы Пугачевой. В результате пользователи Сети стали обсуждать скромные успехи Орбакайте без поддержки федеральных телеканалов.