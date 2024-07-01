Певица Кристина Орбакайте наняла телохранителя во время гастролей по Израилю

Певица Кристина Орбакайте наняла личного телохранителя во время гастролей по Израилю. Охранник сопровождал артистку на концерте в городе Беэр-Шева.

Видео с выступления, на котором был замечен сотрудник Кристины, было опубликовано в Telegram-канале «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы». На кадрах видно, как певица спускается в зал, чтобы быть ближе к зрителям, а за ней следует крепкий мужчина с бейджем. Он старался быть рядом с исполнительницей, но при этом не мешать. Когда она останавливалась, он присаживался на корточки и скрывался от света софитов.

Отметим, что Орбакайте провела уже четыре концерта в Израиле. В среднем билеты стоили около 7 тысяч рублей. При этом собрать полные залы у артистки не получилось. СМИ писали, что Кристина случайно показала пустые кресла на площадке во время своего выступления. Из-за этого на нее обрушились с критикой. В Сети высмеяли Кристину за то, что в России было не купить билет на ее шоу, а сейчас она «выживает».

К слову, в Россию Кристина Орбакайте иногда тоже возвращается, чтобы работать. Однако все чаще ее концерты стали срываться из-за жалоб общественности или технических проблем.

Ранее Кристина Орбакайте на гастролях в Израиле показала Аллу Пугачеву.