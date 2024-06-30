«В России были огромные залы, а сейчас выживает»: на Кристину Орбакайте обрушились после провала в Израиле

Недавно певица Кристина Орбакайте после массовой отмены концертов в России отправилась на гастроли в Израиль. Однако уже первый концерт в списке выступлений артистки завершился провалом — зрительный зал был практически пуст. В связи с этим знаменитость снова подверглась жесткой критике в Сети.

27 июня Кристина Орбакайте выступила в израильской Хайфе. Исполнительница хита «Перелетная птица» поделилась в соцсетях видео с концерта, которое распространилось по разным Telegram-каналам. Однако на опубликованных кадрах было видно, что помещение было небольшим, а зал был наполовину пуст. Пользователи Сети высмеяли провальное выступление певицы и обрушили на нее волну хейта.

«Видео поведало о том, как шоколадно было в России, а сейчас приходится выживать», — пишут в Сети.

Интернет-пользователи считают, что после отъезда из России карьера Кристины Орбакайте пошла на спад. Публика отмечает, что «без поддержки русскоязычного телевидения она и этот зал не наберет».

«В России были огромные залы, а здесь какой-то ДК», «Сельский Дом культуры. Это не концерт в Кремле, когда-то с рекламой на каждом шагу и съемкой для одного из федеральных каналов», «Как было и как стало. Ну в целом за что боролись, на то и напоролись», — пишут в Интернете.

Многие вспоминают негативные высказывания матери артистки Аллы Пугачевой, которая покинула Россию еще в 2022 году. По мнению пользователей Сети, теперь «все встает на свои места».

«Мерзость они вывалили, стараясь не попасть под санкции и сохранить свои вложения за рубежом. Думали, что Россия рухнет через 3—6 месяцев, и они вернутся победителями. Но что-то пошло не так!» — написала одна из Интернет-пользовательниц.

Напомним, последние два года Кристину Орбакайте активно критикуют в связи с отъездом из России Аллы Пугачевой. Певица и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочерью Клавдией.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Орбакайте на гастролях в Израиле показала на большом экране архивные кадры с Аллой Пугачевой.