Кристина Орбакайте и Валерия запели на французском, чтобы порадовать россиян. Об этом сообщает издание Газета.Ru.

28 декабря 2023 года состоится премьера фильма «Я тебя люблю — Je t’aime». Создатели проекта решили пофантазировать, что было бы если артисты и любимые киногерои запели на французском языке. В съемках приняли участие многие знаменитости. Речь идет про Юлию Пересильд, Марину Александрову, Елизавету Боярскую. Также в проекте появятся Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин, Севиль, которые исполнили песни на французском языке.

Известно, что Алла Пугачева любит иностранный язык. Вот почему она всех детей обучала французскому.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте вывела в свет сына Дени, скрывавшегося от публики два года. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 39-летняя актриса Юлия Пересильд вышла в свет с дочками от Алексея Учителя.