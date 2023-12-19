39-летняя актриса Юлия Пересильд вышла в свет с дочками от Алексея Учителя. Об этом сообщает Пятый канал.

В Москве состоялась премьера фильма «Бременские музыканты». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Пересильд. Примечательно, что звезда «Вызова» вышла в свет не одна, а в компании дочек. Юлия, 14-летняя Анна и 11-летняя Мария находились в хорошем настроении и охотно общались с журналистами.

Для выхода в свет Анна и Юлия выбрали образы в нежных оттенках и женственные прически. Мария отдала предпочтение более дерзкому наряду. Она появилась на премьере в свободном пиджаке, джинсах и кедах.

Напомним, что новость о романе Юлии и Алексея появилась в 2010 году. Два года назад их отношения закончились. На сегодняшний день Пересильд счастлива с Михаилом Тройником.