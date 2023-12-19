Кристина Орбакайте вывела в свет сына Дени, скрывавшегося от публики два года

Певица Кристина Орбакайте появилась на светском мероприятии вместе с 24-летним сыном Дени. В статном молодом человеке журналисты даже не сразу узнали звездного наследника, так как за два года, что он не появлялся на публике, он успел сильно измениться. Об этом сообщает StarHit.

В Москве прошла новогодняя вечеринка Hello, которую посетили многие отечественные звезды, среди которых Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Митя Фомин и другие. Приглашение получила и дочь Примадонны, решившая, что данное мероприятие – это отличный повод для ее сына выйти в свет.

Напомним, что Дени Байсаров в этом году уехал из России, как и вся его семья. Он перебрался в США, где сейчас проживает его старший брат – Никита Пресняков. С тех пор звездный наследник стал еще реже появляться на публике, поэтому его возвращение в Москву стало полной неожиданностью для представителей СМИ. Корреспонденты отметили, что Дени заметно повзрослел и стал похож на модель.

К слову, не исключено, что Байсаров уедет из России, как только ее покинет его мать. А уже известно, что возвращение Орбакайте было недолгим. Артистка приобрела билеты назад в США после новогодних корпоративов. Улететь она планирует до конца февраля.

Ранее Филипп Киркоров подготовил для вернувшейся в Москву Кристины Орбакайте подарок.