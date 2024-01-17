В Бурятии под угрозой оказался концерт Кристины Орбакайте

В Улан-Удэ активисты потребовали отменить концерт певицы Кристины Орбакайте, об этом сообщает Абзац.

13 марта в Улан-Удэ должно состояться выступление Кристины Орбакайте. Однако мероприятие, которое планируется провести в Физкультурно-спортивном комплексе города, может не состояться. Все дело в том, что активисты из «Бурятской общественной организации ветеранов» обратились к Министру культуры республики с просьбой отменить концерты певицы.

В тексте обращения сказано, что у ветеранов возник вопрос касательно того, кто согласовал гастроли Орбакайте.

«Закрыть дорогу в Бурятию коллаборационистам и таким „деятелям“ культуры!» — написано в заявлении.

Вместо дочери Аллы Пугачевой ветераны предложили пригласить в республику Олега Газманова и Шамана.

Как рассказали в кассах концертной площадки, билеты на предстоящее выступление Орбакайте продаются плохо. Так что возможной причиной отмены концерта может стать не жалоба ветеранов, а отсутствие желающих попасть на выступление.

«Состоится ли концерт, пока неизвестно. Его могут отменить. Билеты пока еще в кассе. Пока не продаются особо. Если и дальше так пойдет — концерта не будет», — рассказал представитель площадки.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте обратилась к мужу Михаилу Земцову в день его 46-летия.