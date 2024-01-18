Россияне возмущены спектаклем с участием Сергея Астахова

Жители Ярославской области решили назвать халтурой спектакль с Сергеем Астаховым. Об этом сообщает портал 76.ru.

12 января состоялся спектакль «Что творят мужчины» с участием Астахова. По сюжету, действие разворачивается в революционном Петрограде, в котором должна состояться премьера постановки. Однако главный редактор, являющийся по совместительству бывшим моряком, не утверждает пьесу. Более того, он начинает вносить свои правки в сюжет. Вот почему постановка приобретает комедийный характер.

Несмотря на интересный сюжет, спектакль «Что творят мужчины» был не принят публикой. По информации источника, артисты забывали слова и шутили про «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. Это привело к тому, что в конце выступления Астахов вышел на сцену и извинился перед зрителями.

«У них один артист заболел, и они как-то не смогли перестроиться. Один актер не был готов, не выучил слова», — сообщила первый заместитель главы администрации городского поселения Ростов Наталья Клюева.

Отметим, что сам Астахов пока никак не комментировал произошедшую ситуацию в Ростове.

Ранее Сергей Астахов заявил, что виноват в разрыве с актрисой Еленой Кориковой. Подробности смотрите в этой статье.