Кристина Асмус прокомментировала слухи об отстранении от съемок после скандала

Российская актриса Кристина Асмус, прославившаяся благодаря ролям в «Тексте» и «Интернах», прокомментировала слухи о том, что ее отстранили от съемок в сериале «Склиф». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Знаменитость назвала обвинения в срыве съемочного процесса и конфликтах с коллегами ложью.

«Это клевета. Берегите себя», — обратилась к подписчикам артистка.

9 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что звезду «Текста» со скандалом отстранили от участия в сериале «Склиф». Артистка, исполняющая главную роль, якобы регулярно срывала съемочный график и вступала в конфликты с коллегами по проекту. Журналисты выяснили, что знаменитость была вынуждена покинуть съемки до их завершения, поскольку созданная ей атмосфера угрожала всему процессу производства шоу.

Позднее продюсер Сергей Дворцов призвал Асмус вести себя корректно на съемочной площадке.