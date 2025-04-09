«Подобные выходки неприемлемы»: продюсер отреагировал на отстранение Асмус от участия в сериале

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов отреагировал на новость о том, что актрису Кристину Асмус выгнали со съемочной площадки нового проекта. Его слова приводит сайт «Страсти».

9 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что звезду «Текста» со скандалом отстранили от участия в сериале «Склиф». Артистка, исполняющая главную роль, якобы регулярно срывала съемочный график и вступала в конфликты с коллегами по проекту. Журналисты выяснили, что знаменитость была вынуждена покинуть съемки до их завершения, поскольку созданная ей атмосфера угрожала всему процессу производства шоу.

По мнению Дворцова, Асмус следует контролировать свое поведение во время съемочного процесса. При этом эксперт предположил, что случай со «Склифом» никак не отразится на дальнейшей карьере артистки в киноиндустрии.

«Зная Кристину, я могу сказать, что она достаточно импульсивная, очень скандальная личность. Безусловно, профессиональная. Она действительно талантливая, яркая, харизматичная. Ее очень любят все режиссеры и, соответственно, приглашают на сотрудничество. Ее поведение, наверное, в силу ее статуса, дозволено. При этом я хочу сказать, что все-таки пыл нужно свой приспускать, потому что на съемочной площадке нужно вести себя корректно. И, соответственно, если тебе платят гонорар, то ты должна или должен его отрабатывать на все 100 процентов. А не скандалить и показывать свое „фи“. Поэтому подобные выходки неприемлемы, и по этой причине, наверное, теперь могут и отказаться от сотрудничества с ней какие-то режиссеры, продюсеры. А могут и наоборот, где-то ее возвышать, восхвалять. Здесь, наверное, будет уже зависеть от проекта, от ситуации, от человека, от режиссера, от продюсера», — поделился медиаменеджер.

Незадолго до этого Сергей Дворцов раскрыл, что стало причиной разрыва Асмус с Бурцом.