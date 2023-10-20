Кристина Асмус пожаловалась на партнеров, которые не чистят зубы перед поцелуем. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог актрисы.

Асмус рассказала о закулисье кино. По словам Кристины, ее возмущают коллеги, которые не имеют актерского образования. Знаменитость отметила, что работа с такими артистами является «мучительной».

Кроме того, Асмус пожаловалась на экранных любовников, которые не думают о гигиене перед поцелуем. «Не люблю, когда в унизительных историях киношники называют конкретные фамилии, когда партнеры не учат текст и не чистят зубы перед поцелуем», — высказалась артистка.

Однако труднее всего Кристине даются ночные смены. По словам актрисы, она лучше сыграет «истерику в 8 утра», чем отработает в позднее время суток.

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