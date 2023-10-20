«Не жалею»: дочь Юдашкина избавляется от многомиллионного наследства отца

Дочь Валентина Юдашкина не жалеет, что продала квартиру отца в Нью-Йорке. Об этом Галина Юдашкина рассказала YouTube-каналу «Алена, блин!».

Весной 2023 года стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Долгое время модельер боролся с раком, однако недуг оказался сильнее. После его смерти Галина унаследовала многомиллионное наследство. Юдашкина владеет Домом моды, квартирой на Тверской улице, особняком в Подмосковье за 200 млн рублей. Кроме того, Галине досталось имущество отца в Америке.

В 2008 году модельер приобрел квартиру в центре Нью-Йорка за 6 млн долларов. Когда Валентин скончался, его дочь продала недвижимость. «Мы с ней распрощались, я даже не жалею. Продали местному американцу», — сообщила Галина.

По словам знаменитости, ей было сложно избавиться от этой квартиры. Дело в том, что Галине принадлежала не только недвижимость, но и кусок дома. Для того, чтобы продажа состоялась, Юдашкиной нужно было получить согласие от остальных жильцов кооператива.

Ранее дочь Валентина Юдашкина рассказала о диалоге с Аллой Пугачевой на похоронах модельера. Подробности смотрите в этой статье.