Кричит и замахивается рукой: в Нижнем Новгороде учительница ударила ребенка книгой по голове

В Нижнем Новгороде учительница немецкого языка ударила книгой по голове ребенка. Об инциденте сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на местное СМИ.

Происшествие было снято на видео. На кадрах хорошо заметно, как во время урока по иностранному языку между педагогом и школьниками произошел конфликт. Дети неправомерно себя вели во время занятий: они баловались и срывали процесс обучения. В какой-то момент учительница потеряла самообладание, начала повышать голос и одного ребенка ударила по голове, а другого — дернула за руку. Кроме того, на видео попал момент, как она замахивается на детей и кидает в их сторону маленькие предметы.

В свою очередь, потерпевший школьник нецензурно обругал педагога и при этом стал отрицать свою вину в нарушении дисциплины.

На данный момент производится служебное расследование департаментом образования. Также с учениками и их родителями будут произведены профилактические беседы.

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