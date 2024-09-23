Кредит, долг и штрафы: Татьяна Буланова рассказала о финансовом состоянии

Татьяна Буланова заявила, что берет в долг из-за выплат кредита в 45 тысяч рублей. Об этом стало известно в эфире шоу «prоПУСК».

В новом интервью певица призналась, что ведет скромную жизнь: у нее нет машин, помощников по дому и лишних трат. Кроме того, Татьяна заявила, что ежемесячно выплачивает кредит в 45 тысяч рублей. По словам знаменитости, для этого ей приходится брать в долг: «Отрабатываю и отдаю его». Буланова не стала уточнять, на что взяла кредит.

«Автомобилей у меня нет вообще. Машины есть у мужа, сына, надеюсь, скоро авто появится и у младшего сына, когда он сдаст на права. С клинингом дома сама справляюсь. Иногда нанимаю людей, когда, к примеру, произошло глобальное загрязнение. Штрафы плачу сразу», — рассказала артистка.

Певица отметила, что ее команда получает большую зарплату. По словам Татьяны, у нее есть бухгалтер, который рассчитывает ежемесячные выплаты сотрудникам.

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