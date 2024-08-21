«Так получилось»: Буланова объяснила сходство перекрашенного в блондина сына с Ваней Дмитриенко

Певица Татьяна Буланова заметила, что сын Никита похож на молодежного исполнителя Ваню Дмитриенко. Артистка объяснила сходство фразой «так получилось».

Комментарий Булановой приводит Kp.ru.

Первыми на сходство 17-летнего Никиты Радимова с певцом обратили внимание подписчики артистки. Они утверждают, что тот копия Дмитриенко. Тем более что подросток полгода назад покрасился и стал блондином.

Буланова и сама заметила сходство. Она признает: «типаж одинаковый».

«Да, я вижу, что Никита похож на Ваню Дмитриенко. Но сын не специально ему подражает, это просто так получилось», - заявила исполнительница и добавила, что сын не слушает Дмитриенко.

Вскоре Никита пойдет в 11 класс. Звездная мама не раскрывает планы сына. При этом Буланова пока не знает, пойдет ли на линейку Никиты 1 сентября – в прошлом году она присутствовала.

Ранее сообщалось, что отец Никиты - Владислав Радимов - женился. Его избранницей стала предпринимательница, у женщины есть сын.