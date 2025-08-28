Алена Краснова появилась на публике без кольца после расставания с Никитой Пресняковым. Модель поделилась кадрами с мероприятия в соцсети.

В августе 2025 года Алена и Никита объявили о разводе. Экс-возлюбленные на стали называть причин разрыва, но уточнили, что разошлись без претензий друг к другу. Известно, что после расставания Никита остался в США, а Алена уехала в Россию.

На днях модель посетила свадьбу друзей. Для выхода в свет Алена выбрала черное кружевное платье, подчеркнувшее фигуру. Пользователи Сети заметили, что Краснова сняла обручальное кольцо. При этом, по данным СМИ, она еще не подавала на развод.

«Ничто так не красит девушку как развод», — отреагировали подписчики на снимки Алены.

