«Это назревало»: Владимир Пресняков раскрыл детали развода уехавшего в США сына Никиты

Певец Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод старшего сына Никиты, рожденного в браке с Кристиной Орбакайте. По словам артиста, расставание пары не стало неожиданностью.

«Можно сказать, это назревало. И в итоге произошло. Ребята, вы должны понимать, что он такой же, как и все мы — так же болеет, ест. В этом нет ничего сверхъестественного», — заявил Владимир Пресняков.

Исполнитель хита «Замок из дождя» также подчеркнул, что сейчас 34-летний Никита проживает новый этап своей жизни и его в этом поддерживает вся семья.

«Они боролись, конечно, боролись. Просто жизнь делает вот так… В этом нет ничего такого особенного. Мы все через это проходим... Он ищет что-то новое и уже нашел. Естественно, я его поддерживаю — я его отец, он мой сын и мой друг», — приводит Kp.ru слова Владимира.

Напомним, 34-летний Никита Пресняков и 28-летняя Алена Краснова официально объявили о разводе после 10 лет брака. Они не раскрыли причину, однако в Сети давно обсуждают, что кризис в семье начался после отъезда пары в США в 2022 году. Алена якобы не хотела жить в эмиграции. Этим летом она вернулась в Москву одна.

Ранее светская львица Алена Кравец заявила, что одной из причин развода Никиты Преснякова и Алены Красновой является его сложный характер. Она призналась, что изначально не верила в эту семью. Кравец отметила, что у Преснякова «не было примера долгого брака у родственников»: бабушка Алла Пугачева была замужем пять раз, а мать – Кристина Орбакайте – дважды состояла в гражданском союзе и один официально.