Не может вернуться: в чем Кристина Орбакайте обвиняет Пугачеву и Галкина*

Уехавшая в США Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию, но не может из-за негативного отношения в обществе к ее матери Алле Пугачевой и отчиму Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ).

По данным Telegram-канала Mash, Кристина винит свою знаменитую мать в массовой отмене концертов в России и невозможности жить и работать в родной стране.

В 2024 году исполнительница хита «Губки бантиком» попыталась вернуться, но пережила травлю и хейт со стороны общественников. Больше Орбакайте не выступала в России, хотя предложения ей до сих пор поступают.

По данным канала, организаторы готовы платить двойной гонорар и обеспечить конфиденциальность, однако артистка отказывается.

Сейчас Кристина Орбакайте выступает только за границей. Вместе с семьей она проживает в США и часто путешествует по Европе.

Ранее Лайма Вайкуле высказалась о судьбе Орбакайте, которую внесли в Латвии в черный список. Певица считает, что решение об отмене Кристины было принято на эмоциях. Она напомнила, что дочь Аллы Пугачевой является гражданкой Литвы, поэтому ее выступления не несли в себе угрозу.

