«Красиво жить не запретишь!»: Алла Пугачева высказалась про каникулы внучки на Бали

Алла Пугачева отреагировала на отдых Кристины Орбакайте с дочкой на Бали. Певица прокомментировала новый пост наследницы в соцсети.

Кристина Орбакайте путешествует по странам вместе с семьей. Сначала она посетила Японию, а теперь исследует Бали. В личном блоге певица показала, как с мужем и дочкой посещает местные храмы и купается в водопадах.

«Показали Клавочке водопад Себату на Бали», — подписала ролик Кристина.

На публикацию отреагировала Алла Пугачева. Артистка похвалила дочь, показывающую мир Клавдии.

«Красиво жить не запретишь! Молодцы. Открываете мир для Кловочки. Люблю», — написала знаменитость.

Подписчики обратили внимание, что Клавдия уже выше мамы и похожа на отца.

«Клавочка так выросла! Похожа на отца. Красивая семья», — высказались фолловеры.

К слову, Кристина оставила без ответа обращение матери и россиян.

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