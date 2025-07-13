«Она не приглашала меня»: Успенска рассказала об обиде на Пугачеву

Успенская рассказала, что Пугачева не приглашала ее на «Рождественские встречи». Об этом она призналась в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Любовь Успенская вспомнила о давних обидах на Аллу Пугачеву. По словам знаменитости, Примадонна ценила ее вокальные способности, но дальше этого дело не зашло.

«Она меня ценила, но когда нужно было это доказать — она этого не доказывала. Когда были „Рождественские встречи“, она не приглашала меня, а приглашала Наталью Медведеву. Тоже эмигрантка, была женой Эдуарда Лимонова. А до этого она была женой моего мужа. Вот ее она пригласила. А мне сказала: все, у нас уже нет эфирного времени», — вспомнила певица.

Успенская добавила, что никогда не стремилась попасть на телевидение.

«Я пела, где могла. Делала свою работу», — заявила она.

Ранее Успенская отказывалась отвечать на вопросы журналистов, которые спрашивали ее об отношении к Алле Пугачевой. Она призвала не переживать за певицу.

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