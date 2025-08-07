«Красавчик!»: влюбленная в Урганта Ксения Собчак не может успокоиться

Иван Ургант выложил фото в новом образе и восхитил Ксению Собчак. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня Иван Ургант поделился новым фото в профиле — на кадре телеведущий позирует среди деревьев в кремовом пиджаке и брюках. Образ он дополнил черным галстуком с принтом, лоферами и солнцезащитными очками. Увидев густые черные усы ведущего в сочетании с одеждой, некоторые подписчики стали называть Урганта итальянцем.

Не прошла мимо нового снимка и Ксения Собчак, которая рассказывала, что была влюблена в телеведущего.

«Мимикрирование под итальянца прошло успешно! Это уже не Иван Ургант, это настоящий Джованни Урганти. Ну какой Ваня все-таки красавчик!» — заявила она.

Попутно журналистка прорекламировала грядущее выступление Урганта в Италии.

