«Поссорилась с мужем, накатила с подругой»: Собчак устроила танцы на стуле и стала героиней мемов

Журналистка Ксения Собчак стала героиней мемов после нового интервью на своем канале «Осторожно: Собчак». Во время беседы с музыкантом Славой Марлоу телеведущая начала танцевать на стуле, и этот момент завирусился в Сети.

На интервью Ксения решила познакомить молодого артиста с песней «Не обижай меня», которая ей очень нравится. Исполняла ее Алла Пугачева. Журналистка попросила оценить Славу композицию и заодно станцевала под нее, не вставая со стула.

«Это самая моя любимая песня. Это я выпила, два часа ночи, поссорилась с мужем, накатила с подругой. Вот сейчас будет неожиданность в песне. Смотри, музыкально! Комментируй! Неожиданно, согласись!» - сказала Собчак.

Момент с танцем журналистки стал вирусным. Пользователи Сети накладывают свои подписи на видео и подшучивают над Ксенией.

«Бухгалтерша на корпоративе»; «Ксюша нормально так дэнсит»; «Она так резко стала бабуськой»; «Когда включаешь свои песни друзьям», - отмечают в комментариях.

Ранее сын Ксении Собчак высмеял ее за хвастовство халатом.