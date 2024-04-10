Ксения Собчак сняла фильм о мошеннике, обманувшем Диму Билана и Андрея Малахова. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Представлявшийся колумбийским виолончелистом Анджело Торрес оказался мошенником со стажем. Ксения Собчак рассказала о мужчине, который жил за счет богатых девушек. Так, журналистка поведала историю российского дизайнера Кати Добряковой, которая родила от мошенника ребенка.

Торрес сначала оказывал всяческие знаки внимания Добряковой и говорил, что он является наследником богатой семьи. В один из вечеров дизайнер решила познакомить мужчину со своими подругами, среди которых была и Пелагея.

«Целая свита из колумбийских ребят. Там были охранники и две няни. Он говорил о своих лошадях и имениях в разных концах света. Он очень много говорил о любви к Кате», — вспомнила певица.

Отмечается, что мужчина ввел в заблуждение и других знакомых Добряковой: телеведущего Андрея Малахова и певца Диму Билана.

Спустя некоторое время, Торрес поссорился с возлюбленной после того, как она решила уточнить, когда мужчина вернет ей деньги, потраченные на него. Уже тогда Добрякова была беременна. После отношений она узнала, что ее возлюбленный параллельно встречался с еще несколькими девушками.

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