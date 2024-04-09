Продюсер раскрыл, сколько Алла Пугачева запросила за концерты в Европе

Концертный директор Сергей Лавров раскрыл, какой гонорар запросила певица Алла Пугачева за один концерт в Германии. В беседе с NEWS.ru продюсер заявил, что гастроли артистки запланированы на осень.

«Мне рассказали, что Пугачева запросила у организаторов в Германии 50 тысяч евро за один концерт, столько она хочет получить на руки. Выступления планируются осенью», — рассказал Сергей Лавров.

По словам продюсера, в России Алла Пугачева зарабатывала намного больше.

«Для Аллы Борисовны с ее аппетитами это мало, сейчас столько получают звезды, которые рангом ниже ее. <…> То есть если гастроли по Европе состояться, то цифры заработков будут совсем не пугачевские», — отметил концертный директор.

Сергей Лавров признался, что сомневается, что певица отправится в запланированные гастроли по Европе. Однако, по мнению продюсера, если Алла Пугачева все же будет выступать с концертами, то не ради денег, а для того, чтобы показать, что она еще может петь и гастролировать.

Ранее сообщалось о том, что отец Леонида Агутина, композитор и исполнитель Николай Агутин высказался о феномене Аллы Пугачевой.