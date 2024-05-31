Продюсер Андрей Разин подал заявление в полицию после обвинений в педофилии. Об этом сообщает mk.ru.

На днях журналистка Екатерина Гордон в своей телепрограмме обвинила Андрея Разина в том, что он, якобы, усыновил двух своих любовников. Однако позже продюсер назвал враньем информацию Гордон.

«Инициаторы этих слухов Катя Гордон и Лера Кудрявцева — понарожали черт знает от кого и теперь думают, что все такие, как они. Других слов не подберу», — заявил он.

В итоге после обвинений Разин признался журналистам, что написал заявление в полицию по двум статьям Уголовного кодекса: «Клевета» и «Заведомо ложный донос».

Он заявил, что в отношении него прозвучали обвинения в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

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