«Любушка, тебе ли не знать о крикливости?»: Шуфутинский осадил Успенскую на музыкальном шоу

Певец Михаил Шуфутинский и его коллега Любовь Успенская приняли участие в шоу «Три аккорда» на Первом канале. Во время обсуждения номера одного из конкурсантов между артистами произошел горячий диалог, в ходе которого исполнитель хита «Третье сентября» довольно жестко прошелся по самопровозглашенной королеве шансона.

У Шуфутинского и Успенской разошлись мнения относительно выступления Виктора Салтыкова. Исполнительницу номер конкурсанта не очень впечатлил. Любви не понравилась крикливость.

Шуфутинский же не упустил случая подколоть коллегу на тему надрыва в творчестве. Певец заявил, что та черта, которую критикует Успенская, это и есть шансон.

«Любушка, тебе ли не знать о крикливости? Это крик души. Это и есть шансон», — отметил исполнитель.

Любовь попыталась возразить Михаилу, но тот снова ее осадил, сказав, что Салтыков спел и порвал душу.

Ранее сообщалось, что Шуфутинский похудел на 30 килограммов. Певец решился на этот шаг, чтобы его не бросила жена.