Татьяна Буланова ищет суррогатную маму для рождения третьего ребенка от молодого мужа Валерия Руднева

Певица Татьяна Буланова призналась, что готова найти суррогатную маму для рождения третьего ребенка. По словам артистки, для нее это вовсе не проблема. Главное, чтобы ее молодой муж Валерий Руднев был не против.

В 2023 году исполнительница в очередной раз отправилась под венец. Ее избранником стал бизнесмен, который младше нее на 19 лет. Но разница в возрасте их совершенно не смущает. Сама Буланова делилась, что иногда ощущает, будто, наоборот, именно супруг гораздо старше, а не она.

Еще до свадьбы многие поклонники спрашивали Татьяну, хочет ли она детей от Валерия, и она заявляла – однозначно да. Правда, в силу возраста выносить малыша она уже сама не сможет, поэтому не против обратиться за помощью к суррогатной маме.

«Сурмаму можно найти. Когда Валера финансово это сможет скомпоновать, реализовать, когда все сделает и будет готов — пожалуйста, я не против», - поделилась Буланова в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, как проходили ее первые свидания с мужем Валерием Рудневым.