Никита Кологривый сыграет с экс-возлюбленной Харламова в комедии «Любовь зла»

Никита Кологривый сыграет с экс-возлюбленной Гарика Харламова в комедии «Любовь зла». Об этом сообщает КиноНьюс.

В России приступили к съемкам романтической комедии «Любовь зла», в которой главную роль сыграет Никита Кологривый. Его партнершей по проекту станет Катерина Ковальчук, экс-возлюбленная Харламова.

Комедия расскажет о харизматичном воре Максиме (Кологривый), который, чтобы выплатить долг, решает ограбить квартиру Евы (Ковальчук). Однако, вернувшись домой после ссоры с парнем, девушка пытается поджечь жилье, тем самым нарушив планы Максима.

По словам актера, сниматься в фильме, где есть стрельба, «намного легче, чем найти в себе любовь».

«На своем нынешнем жизненном этапе я сейчас в чем-то схож с моим персонажем, потому что переживаю те же чувства и эмоции», — сообщил Никита.

Также в съемках задействованы Владимир Сычев, Анна Ардова и Ольга Тумайкина.

Напомним, что после развода Харламов строил отношения с Ковальчук. У артистов сложные отношения: сначала юморист объявил о расставании, а через несколько месяцев снял совместный ролик с актрисой из машины. Ни Гарик, ни Катерина не подтверждали возобновление романа между ними.

Ранее Гарик Харламов пошутил про Никиту Кологривого и спросил, почему актер чокнулся. Подробности смотрите в этой новости.