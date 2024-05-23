Kp.ru: могила певца Александра Градского находится в заброшенном состоянии

Могила Александра Градского на Ваганьковском кладбище находится в заброшенном состоянии. Об этом сообщает Kp.ru.

Три года назад музыкант обрел покой на Ваганьковском кладбище. По информации источника, за это время родственники Градского так и не поставили памятник и не сделали оградку. Более того, могила певца находится в неубранном состоянии: на ней лежат пожухлые цветы и старый портрет Градского.

Поклонники артиста возмущены состоянием могилы. Более того, они потребовали, чтобы на месте погребения Градского навели порядок.

На данный момент семья Александра Градского не комментировала сообщения СМИ.

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