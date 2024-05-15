Тверской суд Москвы принял апелляцию третьей жены Градского по доле в наследстве. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

14 мая Тверской районный суд Москвы зарегистрировал апелляцию третьей жены Александра Градского — Ольги Градской. Она недовольна предыдущем решением суда, который оставил ее без наследства после смерти композитора.

Ответчиками по делу являются Мария Коташенко и ее дети Мария и Даниил Градские. Дата первого заседания еще не определена.

Напомним, предыдущим решением суд отказал удовлетворять требования Ольги — она просила признать общим имуществом супругов земельные участки, несколько зданий, а также хотела выделить себе половину имущества, нажитого во время брака с Градским.

Ранее мы писали о том, что иномарки Александра Градского через суд уберут с парковки «Градский холла».