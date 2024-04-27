Иномарки Александра Градского через суд уберут с парковки «Градский холла»

Тверской районный суд Москвы обязал семью покойного композитора Александра Градского убрать его машины с парковки театра «Градский Холл». Об этом свидетельствуют данные на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил требования МТКМО «Градский Холл», обязав детей и вдову музыканта ответчиков освободить парковку концертного зала от находящихся на ней двух автомобилей «Мерседес» и одного «Линкольна».

Судебное заседание проходило в закрытом формате.

Администрация «Градский Холла» подала судебный иск к детям Марии и Даниилу и вдове артиста Марине Градской с требованием убрать три иномарки, которые мешают сотрудникам театра и занимают парковочные места с тех пор, как Градский скончался.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября 2021 года. Причиной смерти 72-летнего композитора инфаркт головного мозга.

Ранее вдова Александра Градского заявила, что певец ценил умершего оперного певца Евгения Кунгурова.

Также сообщалось, что потерявший семью актер Игорь Ливанов довел телеведущую Леру Кудрявцеву до слез.