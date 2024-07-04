«После отъезда ее ждало разочарование»: Пугачева задумалась о разводе из-за недовольства Галкиным* в эмиграции

Алла Пугачева начала задумываться о разводе, потому что разочаровалась в Максиме Галкине* (признан иноагентом на территории РФ), пишет «7Дней.ru». В отношениях примадонны с мужем случился серьезный разлад и последние два года она часто задумывалась об уходе.

Как утверждают инсайдеры, Пугачева винит Галкина* в том, что он не держит свое слово и не может обеспечить привычный ей уровень жизни. Из России Пугачева уезжала с мыслями, что денег супруга хватит на роскошную жизнь в эмиграции, но «после отъезда ее ждало разочарование», пишет «7Дней.ru».

На протяжении последних лет Пугачева ради детей поддерживала видимость счастливой семьи. Сейчас же Лиза и Гарри уже адаптировались к изменениям, и развод может не быть столько травмирующим для них, отмечает издание.

По словам шоумена Стаса Барецкого, «Пугачева - инициатор», а Галкин* пытается этому препятствовать. При этом ее родные такое решение не поддерживают, в результате отношения членов семьи Пугачевой сильно испортились.

«Это я посоветовал Алле Борисовне на фоне разлада отношений с Галкиным* временно не общаться с родственниками. Также на фоне данного разлада может возникнуть множество юридических вопросов», - рассказал Барецкий в беседе с NEWS.ru.

Ранее журналист Антон Беккужев заявил, что внуки Аллы Пугачевой Никита Пресняков и Дени Байсаров не общаются между собой из-за конкуренции.

*признан иноагентом на территории РФ.