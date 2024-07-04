Владимир Левкин назвал Аллу Пугачеву жесткой и заявил, что она не вернется в РФ

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин, много лет знакомый с певицей Аллой Пугачевой, заявил, что не верит в ее возможное возвращение в Россию. Он назвал Примадонну «жестким человеком».

Комментарий Левкина приводит сайт mk.ru.

«По всем вещам, которые происходят в последнее время вокруг нее, думаю, что она не вернется», - сказал певец и добавил, что это его «личное ощущение».

Экс-солист «На-На» вспомнил, что Пугачева допускала группу к участию в ее «Рождественских встречах». За это артисты до сих пор благодарны певице.

Также Левкин назвал Примадонну «достаточно жестким человеком» и заявил, что во время работы над «Рождественскими встречами» певица никому не делала поблажек. Сейчас Левкин не следит за жизнь Пугачевой: говорит, что нет времени - ему «ребенка растить надо, за старшей дочерью следить, жену раскручивать».

При этом супруга музыканта призналась, что ей не хватает той Пугачевой, которую очень любили в России: «нежной, ранимой и откровенной».

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте показала мать на большом экране во время концерта в Израиле.