«Показывала»: Заворотнюк проговорилась о ребенке

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна заявила, что не намерена скрывать ребенка, когда он родится. Она пообщалась с поклонниками в соцсетях.

Анна находится уже второй месяц в России и не спешит возвращаться в Дубай, где она сейчас проживает со своим возлюбленным. Девушка откровенно делится тем, что жизнь в ОАЭ ей не приносит такого удовлетворения, как в России, где ее окружают родные и друзья. Сложности адаптации в стране связаны и с некоторыми климатическими особенностями.

Звездная наследница подчеркивает, что несмотря на все трудности, она готова переносить их ради своего избранника, который нашел работу в Дубае. Пара находится в долгих и серьезных отношениях, начавшихся еще в период обучения в США и продолжающихся после возвращения в Россию.

Ходят слухи о том, что Анна Заворотнюк вышла замуж за своего партнера, что может объяснить наличие обручального кольца и легкость получения вида на жительство в Дубае. Несмотря на это, дочь актрисы предпочитает оставаться молчаливой относительно свадьбы, однако официально обращается к своему избраннику как к мужу, а к себе – как к его жене.

Многие подписчики начали предполагать, что следующим шагом может стать рождение ребенка. Задавая вопрос о материнстве, дочь Заворотнюк не стала отрицать возможность рождения будущего малыша, заверив, что в случае беременности она не собирается скрывать эту радостную новость и самого ребенка.

«Интересный вопрос! Думаю, что показывала бы (ребенка)», – высказалась девушка.

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