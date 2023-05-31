Костюмы, галстуки, фотографии: Диане Гурцкой отдали личные вещи умершего мужа

Певица Диана Гурцкая получила вещи мужа Петра Кучеренко, который умер, возвращаясь из служебной командировки. Артистке отдали его костюмы, галстуки, фотографии, записные книжки.

Они находились по месту работы Кучеренко – в кабинете в здании Министерства науки и высшего образования на улице Тверской дом 11. Как пишет dni.ru со ссылкой на друзей певицы, родным отдали вещи 30 мая.

Также стало известно, что ведомство оказало помощь семье в транспортировке тела в Москву и организации похорон. Семье выплатили зарплату Кучеренко за май и оказали другую материальную помощь, потому что он умер при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, Кучеренко скончался 20 мая, он почувствовал себя плохо на борту самолета. В составе российской делегации муж Гурцкой возвращался с Кубы.

Аэропорт Волгограда не смог принять борт – самолет с мужем Гурцкой сел в Минеральных водах, пролетев лишние 30 минут. Супруга певицы реанимировали 49 минут, но в 23:49 констатировали смерть.

Появилась информация, что перед внезапной смертью Кучеренко перенес сильный стресс. Об этом подробно рассказала певица Анна Калашникова.