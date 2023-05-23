Муж Дианы Гурцкой перед смертью в самолете пережил сильный стресс

Муж певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко перед смертью в самолете пережил сильный стресс. Об этом рассказала певица Анна Калашникова, знакомая с ним лично.

Оказалось, что 46-летний чиновник похоронил отца.

«Мало, кто знает, что незадолго до ухода Петр пережил серьезный стресс. В разгар пандемии Петр потерял отца», - сообщила Калашникова сайту mk.ru.

По словам певицы, смерть родителя стала «огромной утратой» для Кучеренко: мужчина был для него авторитетом и по-настоящему близким человеком.

Помимо этого, Кучеренко переболел коронавирусом: его госпитализировали в тяжелом состоянии. Муж Гурцкой две недели провел в больнице. Калашникова предположила, что коронавирус мог дать осложнения на сердце.

Похороны 46-летнего чиновника состоятся 24 мая. Его могила будет на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда не смог принять самолет, на борту которого Кучеренко стало плохо. В результате судно направилось в Минеральные воды. Дополнительные 30 минут в пути могли стать в ситуации с Кучеренко решающими.