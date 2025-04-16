«Копия отца»: Кристина Орбакайте восхитила снимками с родителями

Певица Кристина Орбакайте опубликовала редкие кадры с отцом и Аллой Пугачевой. Подписчики пришли в восторг от семейных фото знаменитости.

15 апреля свой день рождения отмечала Алла Пугачева. По этому случаю певица трогательно обратилась к родительнице, показав ее на съемках 1983 года. На следующий день Орбакайте обратилась уже к отцу, которому исполнилось 80 лет. Певица сопроводила пост фотографиями разных лет. Она показала детские снимки с родителем, кадры, сделанные с ним во время выступления, а также общий снимок с отцом и матерью.

«С юбилеем, папа! 80 лет! Ура, ура, ура», — написала Кристина.

Увидев пост, Игорь Николаев присоединился к поздравлениям.

«Крепкого здоровья папе», — написал он.

Также на публикацию отреагировали подписчики, заявив, что Кристина — копия отца.

«Кристина, вы — копия отца. Умница, что так любите и поддерживаете его. Видно, что он вас обожает. Долгих лет жизни замечательному человеку», — написали фолловеры.