Дмитрий Шепелев показал четырехлетнего сына Тихона от Екатерины Тулуповой

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал младшего сына – четырехлетнего Тихона. Он рассказал, что мальчика путают с 12-летним сыном Платоном.

Подробностями Шепелев поделился в своем Telegram-канале.

Ведущий провожал Тихона в детский сад, а пока ждал, когда воспитательница встретит мальчика у входа, с ним заговорила бабушка или няня другого ребенка. Женщина поинтересовалась: «Это Платон такой замечательный?»

На это Шепелев заявил: «Платону уже 12 и следующим летом он уже точно будет бриться и ругаться матом. Это мой младший сын Тихон».

Ведущий отметил, что собеседница не оценила юмор. Он предположил, что навсегда запомнится молодым папой с маленьким сыном.

Напомним, Платон родился в отношениях Шепелева с певицей Жанной Фриске. Тихон появился на свет от дизайнера Екатерины Тулуповой. У женщины также есть дочь от прошлых отношений. Появилась информация, что летом Шепелев и Тулупова поженятся.