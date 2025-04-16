Певица Алла Пугачева публично обратилась к экс-мужу Орбакасу в день рождения

Певица Алла Пугачева публично обратилась к бывшему мужу после публикации видео Кристины Орбакайте. Она поздравила в соцсетях отца дочери Миколаса Орбакаса с юбилеем.

16 апреля мужчина отмечает день рождения. Кристина Орбакайте опубликовала в личном микроблоге семейное видео, на кадрах которого был ее отец Миколас Орбакас. А на одном из кадров он позировал с Аллой Пугачевой и дочерью.

«С юбилеем, папа. 80 лет! Ура, ура, ура», — написала Кристина.

Пугачева тоже обратила внимание на видео и добавила свой комментарий.

«Поздравляем!!!» — написала исполнительница хита «Миллион алых роз».

Напомним, что Орбакас работал в цирке в Москве, а в 1969 году познакомился с артисткой. В 1971 году у них родилась дочь, а через два года они развелись.

Пугачева счастлива в браке с мужем-иноагентом, который тоже высказывался в адрес Орбакаса. Он говорил, что это «единственный наш муж, к которому нет претензий.

Ранее мы писали о том, что в замке Пугачевой в Грязи уволили весь персонал.