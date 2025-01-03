Копия 18-летней жены: как живет и чем занимается дочь Марка Горобца

В Сети отметили сходство дочки Марка Горобца и его 18-летней жены. Россияне обсудили снимки 19-летней Аллы Горобец.

В 2017 году ушла из жизни первая жена Марка, от которой у него осталась взрослая дочь. Девушка много путешествует и активно развивает свой блог. На одном из снимков пользователи Сети отметили ее сходство с 18-летней супругой отца. Также фолловеры поинтересовались, как Алла относится к новой избраннице Марка, которая младше ее на год.

«Как ты относишься к тому, что новая мачеха младше тебя?» — написали россияне.