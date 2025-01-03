НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 января 2025, 12:41
1 мин.

Копия 18-летней жены: как живет и чем занимается дочь Марка Горобца

В Сети отметили сходство дочки Марка Горобца и его 18-летней жены Олексюк.
Копия 18-летней жены: как живет и чем занимается дочь Марка Горобца

© Starface.ru

В Сети отметили сходство дочки Марка Горобца и его 18-летней жены. Россияне обсудили снимки 19-летней Аллы Горобец.

В 2017 году ушла из жизни первая жена Марка, от которой у него осталась взрослая дочь. Девушка много путешествует и активно развивает свой блог. На одном из снимков пользователи Сети отметили ее сходство с 18-летней супругой отца. Также фолловеры поинтересовались, как Алла относится к новой избраннице Марка, которая младше ее на год.

«Как ты относишься к тому, что новая мачеха младше тебя?» — написали россияне.

Копия 18-летней жены: как живет и чем занимается дочь Марка Горобца

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Примечательно, что Алла не стала отвечать на вопрос фолловеров.

В 2024 году режиссер объявил о свадьбе с Александриной Олексюк. Их отношения начались, когда та была еще несовершеннолетней.

Ранее Григорий Лепс высмеял разницу в возрасте с 18-летней невестой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Сети восхитились внешностью 11-летней дочки Аллы Пугачевой в белом платье.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса