Копил на лечение от рака: на что откладывал деньги обманутый мошенниками артист «Глухаря»

Отдавший мошенникам почти 6 млн рублей актер из «Глухаря» Николай Трифилов копил деньги на лечение от рака кишечника. Этим заболеванием артист страдает с 2014 года.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 10 лет назад у артиста выявили рак кишечника. Трифилов прошел несколько курсов химиотерапии и добился ремиссии. Однако он откладывал деньги, если вдруг болезнь снова вернется и понадобится дорогостоящее лечение.

Напомним, Николай Трифилов перевел мошенникам 5,8 млн, несмотря на предупреждения банков. Он дважды пытался снять деньги со счетов, и с третьей попытки лишил себя всех накоплений. Об обмане артиста также пыталась предупредить его супруга, но он ее не послушал.

Ранее также на российскую актрису Анастасию Светлову оформили несколько кредитов, общая сумма которых составила 4,5 млн рублей.