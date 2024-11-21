Актер Николай Трифилов 2 дня подряд пытался снять со счета 5,8 млн для мошенников

Актер из «Глухаря» Николай Трифилов перевел мошенникам 5,8 млн, несмотря на предупреждения банков. Он дважды пытался снять деньги со счетов, и с третьей попытки лишил себя всех денег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала злоумышленники позвонили от лица Почты России и сообщили о заказном письме, которое надо получить в электронном или бумажном виде. Для «подтверждения» личности Николаю нужно было назвать код из смс. Таким образом мошенники взломали его аккаунт на Госуслугах, но Трифилов вовремя среагировал и поменял пароль в МФЦ.

Через три дня актеру опять позвонили, но уже из «ФСБ». Николаю предложили перевести деньги на «безопасный счет». Он пошел в банк, но сотрудники предупредили его об афере. На следующий день артист отправился в другое отделение, где ему опять не дали снять деньги. И только с третьей попытки он смог получить деньги на руки, которые затем передал «сотруднику ФСБ».

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