Оформили кредиты на 4 млн: заслуженную артистку России обманули мошенники

Российская актриса Анастасия Светлова стала жертвой мошенников. На женщину оформили несколько кредитов, общая сумма которых составила 4,5 млн рублей.

Светлова случайно узнала о том, что стала должницей. Актриса хотела оформить кредитку в одном из банков Москвы, но ей отказали из-за просроченных платежей по другим кредитам. Анастасию это удивило, поскольку она не брала ранее займы, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Выяснилось, что кредиты взяли мошенники. В апреле этого года они оформили кредитку на 1 млн рублей и кредит на 2,5 млн рублей. Платежи никто не вносил, поэтому накапал 1 млн рублей пени. Светлова предполагает, что мошенники могли воспользоваться ее сим-картой, которую она поменяла в марте этого года.

Полиция занимается поиском преступников.

Актриса Анастасия Светлова запомнилась по роли дальнобойщицы в фильма «Поехавшая». Является заслуженной артисткой России.

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