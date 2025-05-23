Конституционный суд отказал Никите Джигурде в жалобе о норме наследования. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Жалоба Джигурды касалась наследования трех квартир в Москве и одной в Париже, которые принадлежали его приятельнице Людмиле Браташ, умершей в 2016 году. Никита утверждал, что та завещала ему имущество, однако в борьбу за наследство вступила родная сестра Людмилы, и суд встал на ее сторону.

Весной 2025 года артист решил через Конституционный суд оспорить норму о порядке вступления в наследство, однако КС РФ отказал ему.

«Завещание имеет приоритет, но, если оно не изменяет порядок, имущество передается по закону – в порядке установленной очереди. Вопросы вроде того, действительно ли было завещание, действительно ли оно оформлено по правилам и кто из наследников имел право на имущество, не входят в полномочия КС», — сказано в отказанном определении.

Сам Никита не комментировал решение суда.

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