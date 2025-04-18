«Я горжусь»: Джигурда отреагировал на попадание в санкционный список Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелем культуры и спорта. Под ограничения попали SHAMAN (Ярослав Дронов), солист «Любэ» Николай Расторгуев, Гарик Сукачев и многие другие звезды. Среди них оказался и Никита Джигурда – актер обрадовался, что его имя включили в список.

Джигурда признался, что испытывает гордость из-за попадания в санкционный список. Всех артистов, которые оказались в нем, он назвал лучшими.

«Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского», — сказал он в разговоре с 360.ru.

Шоумен даже сочинил стихотворение на тему киевского режима. В нем он сравнил Европу с продажной женщиной и заявил, что напугал националистов.

Джигурда уверен: ситуация на Украине не улучшится, если власти не отменят законы, направленные против русского языка.

Напомним, в санкционном списке оказался и дрессировщик Юрий Куклачев. В ответ на это артист пригласил главу Украины Владимира Зеленского на свой спектакль.