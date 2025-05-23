Актера Игоря Верника оштрафовали в двойном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Мировой суд Москвы назначил штраф актеру Игорю Вернику в двойном размере. Его признали виновным в совершении административного нарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

Согласно информации, Вернику могло грозить наказание в виде административного ареста на 15 суток либо обязательных работ на срок до 50 часов. Однако судья назначил наказание в виде двойного штрафа.

За что именно Верник получил первое административное взыскание, не уточняется. Сам актер не комментировал новости о штрафе.

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