Народного артиста РФ Константина Хабенского выписали из больницы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, актер провел в стационаре неделю из-за воспаления суставов на фоне гипертонического криза.

Хабенский на протяжении последних двух недель жаловался на головокружение, мигрень и скачки давления. Признаки гипертонии появились у него около двух лет назад из-за недосыпа и перенапряжения на работе. Медики обследовали его и выписали с условием, что он будет регулярно наблюдаться в поликлинике.

Специалисты прописали худруку МХТ имени Чехова фруктово-овощную диету, лечебную физкультуру и запретили пить спиртное и кофе. Также порекомендовали ежедневно мерить давление. К работе разрешили вернуться, уже завтра Хабенский выступит в Самаре, а затем — в Нижнем Новгороде.

Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала о конфликте с Хабенским.

Также сообщалось, что фигурист Роман Костомаров с женой появились на благотворительном матче фонда Хабенского.