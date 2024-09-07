Роман Костомаров с женой появились на благотворительном матче фонда Хабенского. Об этом сообщает StarHit.

7 сентября рядом с Патриаршими прудами в Москве прошел очередной благотворительный футбольный матч с участием российских звезд. Все вырученные деньги пойдут в фонд актера Константина Хабенского, который помогает детям.

В числе участников матча оказались Виктор Добронравов, Дмитрий Хрусталев, Антон Богданов, Дмитрий Позов, Антон Шастун, Валентин Петухов, Алексей Ягудин и многие другие. Пришли поддержать Хабенского и Роман Костомаров с Оксаной Домниной.

Перед началом матча Константин Хабенский поблагодарил всех участников встречи.

«Ответственность за помощь нашим ребятам точно сделает предстоящий матч ярким и запоминающимся. Желаю удачи всем участникам, пусть наша игра будет по-настоящему командной!» — заявил он.

Судя по кадрам, выложенным журналистами, Костомаров принимал активное участие в матче и несколько раз атаковал ворота соперников.

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