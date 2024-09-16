Эвелина Бледанс о конфликте с Хабенским: «Никаких осадочков не осталось. Как у Константина — не знаю»

Актриса Эвелина Бледанс высказалась о ссоре с коллегой Константином Хабенским. Несколько лет назад разгорелся скандал после того, как артист отказался фотографироваться с особенным сыном телеведущей. Оказалось, что больше она за это на него не обижается. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

Конфликт произошел в 2018 году. Тогда Эвелина пришла в недоумение из-за того, что Константин не захотел сниматься с ее ребенком Семеном. Позже актриса успокоилась и пост из социальной сети удалила. В интервью сайту «Страсти» Бледанс призналась, что спустя несколько лет и вовсе оставила все обиды. Но остался ли «осадок» у Хабенского, она не знает.

«У меня никаких осадочков не осталось. Как у Константина — не знаю. Каждый из нас ведет свою благую деятельность, мы продвигаемся в своих направлениях. У меня свои дети, у него свои. Поэтому какие могут быть обиды друг на друга?» - поделилась телеведущая.

По словам Эвелины, она восхищается Хабенским и считает его отличным артистом. Но, несмотря на то, что они оба работают как в театре, так и в кино, по работе они все эти годы не пересекаются.

«Мне очень симпатичен этот человек, как артист, я обожаю его образы, преклоняюсь перед тем, чем он занимается. Несмотря на то, что он пережил, он остался человеком с позитивом. По работе мы с ним не пересекаемся», - рассказала Бледанс.

Интервью Эвелины Бледанс порталу «Страсти» о новых проектах и личной жизни читайте на сайте «Страсти».