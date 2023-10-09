«Последние полтора года были сложными»: Брежнева заговорила о своем состоянии после развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева призналась, что после восьми лет брака все-таки развелась с композитором Константином Меладзе. В личном блоге она вышла в прямой эфир без обручального кольца и рассказала поклонникам, что чувствовала в последние полтора года. При этом слез артистка сдержать не смогла, заговорив потере опоры.

Открыто называть причину расставания с музыкантом экс-солистка группы «ВИА Гра» по-прежнему отказывается. Зато она охотно делится своими переживаниями. По ее словам, ей было крайне тяжело, и она не знала, куда себя деть. Ей пришлось заново учиться «искать баланс», так как она утратила поддержку.

«Последние полтора года были очень сложными для меня. Не знала, с чего начать. Поняла, что нужно заниматься ментальным здоровьем, а не только физическим. Теперь я хочу объединять женщин, чтобы делиться опытом», - рассказала Брежнева.

К слову, Вера уже признавалась, что из-за всех событий в ее жизни ей пришлось лечить депрессию. За помощью она обратилась к специалисту, который смог ее буквально «разобрать», а затем «собрать» обратно. Когда это произошло, в ней вновь зазвучала музыка, и она вернулась в творчество.

Напомним, что Вера Брежнева восемь лет назад увела Константина Меладзе из семьи с тремя детьми. Теперь же некоторые пользователи Сети злорадствуют, что ее настигла карма. Якобы разрыв пары произошел из-за того, что композитор закрутил роман с молодой певицей Софией Тарасовой.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что Вера Брежнева потеряет заграничное жилье из-за расставания с мужем.